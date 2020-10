La presentadora sabe cómo encantar, y ahora, se habla de un sensual look de Mónica Jaramillo que dejó infartado a más de uno.

Alejada de las cámaras de televisión, la presentadora se ha liberado de la ropa elegante y los formalismos.

Ahora luce más tranquila e informal, un hecho que tiene felices a sus seguidores.

No obstante, hace poco un look en particular dejó matados a varios de ellos.

Y es que en una serie de fotos Mónica posó junto a su bicicleta, con una blusa blanca y unos labios muy rojos.

Y sin duda, esto fue la combinación perfecta para enamorar más a sus fanáticos.

Tanto así, que le pidieron usar más esta combinación y tomarse más fotos así.

Las imágenes que dejaron matados a varios fueron las siguientes:

El sensual look de Mónica Jaramillo que dejó infartado a más de un seguidor

