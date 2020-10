"Aunque es ficción, 'Lovecraft Country' nos muestra unos monstruos muy reales": Jurnee Smollett

¿Qué la atrajo de este proyecto? ¿Cómo se sintió al leer el guion?

Sabía que Misha Green estaba trabajando en este proyecto y después de que escribió el piloto me lo envió casualmente para que lo leyera, como una amiga, y al instante extrañé su escritura. En ese momento estaba recibiendo muchas ofertas de otros showrunners, pero solo las primeras páginas me hicieron realmente extrañar su estilo de escritura y su brillantez. Luego, cuando llegamos a Leti en el guion, pensé que no había nadie mejor que yo que pudiera interpretar ese papel. "¿Por qué Misha no me ha hablado sobre este personaje?", pensé en secreto, y creo que de tanto insistir me quedé con ella.

Además, Lovecraft juega con un sentimiento muy fuerte de desplazamiento con el que realmente me identifico, ya que siendo una afroamericana, uno vive con ese sentimiento constantemente. La estocada final para el enamoramiento fue la idea de darle la vuelta al género y reinventarlo de una manera tan audaz. Fue muy emocionante para mí.

Y literalmente, usted se obsesionó con este personaje…

Esa mujer me quitó el sueño de inmediato. Estaba (y estoy) tan atraída por el espíritu de Leti porque ella es una mujer optimista, a pesar de que vive con muchas contradicciones. Ella abandona su "hogar" en busca de un verdadero hogar, y está tratando desesperadamente de renacer y deshacerse de su antiguo yo.

Trabajó con Misha en Underground, ¿cómo fue volver a trabajar con ella en Lovecraft Country?

Fue muy emocionante porque ya tenemos una conexión especial. Cuando inicialmente trabajamos juntas en Underground, en el piloto, no podía soportarla y ella no me soportaba, nos odiábamos y peleábamos mucho, porque ambas tenemos personalidades muy fuertes. Luego, una vez que lo superamos, aprendimos el lenguaje del amor y nos volvimos increíblemente cercanas. Así que, cuando llegamos al set de Lovecraft, yo conocía su trabajo a la perfección y ella el mío, así que tuvimos una experiencia muy fluida.

"Además de todas las problemáticas que toca, 'Lovecraft' es una historia familiar. Y creo que todos nos encontraremos con varios miembros de nuestra familia en esta producción", Jurnee Smollett.

¿Es fanática de la ciencia ficción, el suspenso y el terror? ¿Qué piensa de estos géneros, ya que a menudo no tenemos a la gente negra al frente de este tipo de proyectos?

Estos son géneros que crecí amando. Recuerdo haber visto El silencio de los inocentes cuando tenía 10 años en una pijamada que mi hermana tenía con sus amigas, y dormí en la sala con ellas porque pensé que era genial. También recuerdo a Hannibal y todavía me sorprende la habilidad de usar el terror de una manera tan efectiva.

Sin embargo, como artista, me he sentido excluida hablando de estos géneros. No es que no me hayan ofrecido los papeles o no haya tenido la oportunidad de interpretarlos, pero con demasiada frecuencia son estos géneros los que, lamentablemente, nos han borrado como artistas negros. A menudo, simplemente le gritaba a mi agente, diciendo: "No quiero ser la chica negra que muere en la página 33". Así que fue bastante frustrante sentirme excluida de algo de lo que era fanática. Además, no quería sacrificar mi integridad artística y hacer algo que no me hiciera sentir estimulada creativamente.

No obstante, a lo largo de los años me ha emocionado mucho el trabajo de gente como Jordan Peele. Y ahora es simplemente genial ver cómo Misha está volteando este género y reinventándolo por completo al darle más protagonismo a las voces negras.

Los monstruos en el programa dan miedo, pero se podría decir que la policía y el racismo también son monstruos. ¿Qué simbolizan todos estos tipos de demonios en Lovecraft Country?

Estos monstruos representan varias cosas, pero desde mi punto de vista, reflejan principalmente lo peor de Estados Unidos. Y es que el horror que mostramos tristemente es real.

¿Qué espera que la gente se lleve cuando vea Lovecraft Country?

Es muy difícil como artista decirle a alguien cómo este arte debería impactarlos, porque a todos nos toca de manera diferente. Sin embargo, esta es una historia que, como dije anteriormente, tiene muchos monstruos reales, es decir, problemáticas que nos tocan a todos. Creo que por ese lado podría impactar a los televidentes.

9 episodios tiene esta primera temporada de Lovecraft Country, que también tiene a Jonathan Majors como protagonista.

