'Habitantes temporales', una obra para ver sin salir de casa

El grupo @teatronephila presenta su más reciente creación dentro de nuestra #Programación2020. Les invitamos a ingresar a la emisión de la obra "Habitantes Temporales" por www.teatrolaconcha.com Compra tus entradas en el enlace de nuestra biografía. Recuerda que puedes ver nuestra programación desde cualquier parte del mundo. #LaConchaVirtual #HágaleUnClickAlTeatro #TeatroLaConcha