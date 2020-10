¡Atención, fotógrafos! El concurso de Bog Photo 2020 abre convocatorias

View this post on Instagram

Queremos presentarles el jurado de nuestra convocatoria DES|CON|NEXO. La deliberación estará a cargo de Carolina Ponce de León, Curadora y crítica de arte independiente, integrante de OjoRojo Fábrica Visual, quien curó La Vuelta, una exposición que reunió el trabajo de 28 fotógrafos colombianos en Arles (Francia), entre otras exposiciónes destacadas. Stephen Ferry, Fotógrafo documental, integrante de OjoRojo Fábrica Visual, ganador el pasado mes de julio del premio María Moors Cabot, uno de los más prestigiosos del periodismo., entre muchos otros reconocimientos. Y Santiago Rueda, Curador independiente y autor de varios libros especializados en esta disciplina, entre ellos La fotografía en Colombia en la década de los setenta, y quien curó a principios de este año la exposición del fotógrafo Abdú Eljaiek.