"Recordar nuestra historia significa redescubrir y reanalizar": Damián Alcázar

¿Qué nos encontraremos en 20 años de historia?

History es un canal muy interesante, tiene muy buenos contenidos y siempre está innovando a la hora de narrar nuestra historia. En este caso, a propósito de su cumpleaños, decidió hacer un resumen de los últimos 20 años presentando los acontecimientos más importantes que ocurrieron en este lapso de tiempo en el mundo y que, de seguro, nos ayudará a todos a refrescar un poco la memoria. Y lo que busca con este especial es que los televidentes redescubran, reanalicen, recuerden, y finalmente, vayan a diversas fuentes para que puedan profundizar un poco más en el pasado, en determinado suceso.

Ahora bien, ustedes se encontrarán con momentos de todo tipo, desde la ciencia, pasando por el arte, la guerra y el deporte, y llegando a los desastres naturales. Y claro, verán mucho más que eso.

Historia implica un millón de aspectos como bien lo decía. En ese sentido, ¿Cuáles fueron esos temas que más le llamaron la atención de este especial?

Evidentemente, me gustan mucho las áreas más luminosas del ser humano, por decirlo así, como el deporte, las artes y la cultura en general. Pero quiero decirles que algo que me sorprendió completamente fue la evolución de la tecnología. Yo fui de una juventud en la que tenías que hablar por un teléfono de disco, y cuando me decían que en un futuro iba a poder ver a la persona cuando hablaba, yo les pedía que no me tomaran el pelo. Hace unos años alguien también me dijo que íbamos a poder ver cine en casa, y que, a la hora de hacer una película, si no te gustaba cómo lo hacía Al Pacino, lo podrías cambiar y poner ahí a Willem Dafoe o a De Niro, y terminar perfectamente la filmación. Nada de eso me lo creía, y bueno, miren lo que ha pasado.

"Es importante saber nuestro pasado. ¿Por qué? Sencillo, para poder estar mejor en el presente, y estar muchísimo mejor en el futuro", Damián Alcázar.

También tenemos que hablar de su misión en esta producción porque usted es quien llevará a los televidentes por este viaje histórico, y gracias a su voz también terminarán en una aventura emocional…

Yo estoy encargado de la narración, y tengo que confesarles que es una actividad maravillosa. Cuando escucho a David Attenborough narrar esos programas sobre la naturaleza, digo: "Wow, qué calidad de voz, qué maravilla sus inflexiones, ojalá lograra algo así". Y ahora bien, hablando exactamente de este especial, les cuento que el primer paso para mí fue la recordación: "¿qué estaba haciendo, qué estaba pasando cuando ocurrió esto?". Lo segundo fue intentar decirlo todo muy claro y al mismo tiempo, lleno de emociones. Espero que les guste como lo hago, porque, de repente, se me salió el acento mexicano.

¿Cuál fue el suceso que más recordó con este especial y que le tocó el corazón y la mente?

A mí me interesa mucho la convivencia, la tolerancia, y soy un hombre que promueve constantemente la armonía entre la gente. Y con este preámbulo solo les quería decir que me gustó muchísimo que el expresidente Juan Manuel Santos intentara este llamado a la paz. Fue un inicio, ojalá que veamos más en el futuro. Siento que esto se convirtió en un ejemplo para Latinoamérica y creo que muchos países necesitamos algo así. Mi México es uno de ellos, necesita un poco de paz y superar la terrible violencia que nos azota por la guerra del narcotráfico. Rechazo la violencia y la guerra de manera absoluta, como deberíamos hacerlo todos los seres humanos. Tristemente, los últimos 20 años han estado llenos de eso, así que necesitamos pasar la página y evolucionar.

¿Qué pasaba con Damián hace 20 años y quién es ahora?

Hace 20 años hice una película muy especial para mi país y para Latinoamérica, y es que hasta en Colombia me he encontrado con profesores universitarios que me dicen que se la ponen a sus alumnos. Se trata de La ley de Herodes. Con ella iniciamos un cambio lento en México, hablando de la censura en el cine. La censura no le sirve a nadie, ni a los creadores, ni a los espectadores. Ahora hay más libertad en la industria y se pueden tocar varios temas, así que valió la pena las críticas de aquella época. Y bueno, ahora, en cuanto a lo personal, tengo un hijo al que me he entregado por completo. Gracias a él soy un buen papá, ese que no tuve, y puedo abrazar a un gran hijo, ese que nunca fui.

6 noches consecutivas vivirán los televidentes al lado de 20 años de historia. Capítulos que se emitirán hasta el 10 de octubre a las 10:35 p.m.

