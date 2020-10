El 'Hybrid Theory' de Linkin Park cumple 20 años y el álbum será relanzado en edición de lujo

Linkin Park prepara el escenario para el lanzamiento de Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition al revelear el aguardado demo de 1999 “She Couldn’t.”

En tan solo un mes, el sencillo ha generado más de 3 millones de reproducciones.

El cofundador de la banda Mike Shinoda realizó un unboxing de Hybrid Theory: 20th Anniversary Edition Super Deluxe Box para los fans en el video que se muestra a continuación.

Con respecto a la amplitud del Box Set, Shinoda dijo, “Las cosas que la gente desenterró y descubrió en los áticos y cajas de fotos viejas, me volaron la cabeza. No podía creer que tuviéramos algunas de estas cosas. Encontramos horas de video que no sabíamos que existían. Encontramos versiones de demos que ningún fan había escuchado. Hay muchas cosas realmente especiales. Es un set muy sólido.”

Hybrid Theory, considerado “el álbum debut mejor vendido del siglo XXI,” será la pieza central de esta nueva colección, completa con demos de aquella época jamás escuchados anteriormente, piezas curiosas, DVDs y más de 95 minutos de video nunca antes visto y otros extras.

Con el fin de preparar esta edición especial, Linkin Park involucró a fans de toda la vida, de todo el mundo para contribuir y compartir arte, fotos y recuerdos del comienzo de la banda.

La reedición estará disponible en múltiples configuraciones, incluyendo una Super Deluxe Box, Box Set de vinilo, un CD Deluxe, y Álbum Digital.

Así fue el momento en que Mike Shinoda destapó la edición de lujo.

Por ahora, el disco solo se puede pre-ordenar, mientras llega a tiendas colombianas.

