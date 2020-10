Presentadoras de Día a día bailaron 'el pirulino' y los videos fueron para risas en redes

View this post on Instagram

¡@caritosotooficial se le midió al reto y este es el resultado! Ahora es tu turno: ¿estás listo para seguirle el paso a #PedroElEscamoso? Crea la coreografía de #ElPirulino desde el Tik Tok de @caracoltv y sube tu video a ▶️ www.caracoltv.com/pedro-escamoso-baile ◀️ para participar por un televisor cada día.