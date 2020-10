Presentadora de RCN confesó haber tenido 25 familiares contagiados de coronavirus y un fallecido

View this post on Instagram

En medio de tantas dificultades y de este difícil momento para mí, quiero contarles la historia de una guerrera: Mi mamá, una sobreviviente de cáncer y hace muy poco de COVID-19, @quinteronelcy, ella es mi inspiración, mi adoración y una mujer muy valiente, sin duda alguna. Pero, también de 25 milagros en mi familia, digo milagros porque así lo fue…realmente vivimos una pesadilla. Un historia que me atreví a contarle a los lectores de la revista @alodigital , antes del fallecimiento de mi abuelito. Hoy solo puedo decirles desde el fondo de mi corazón que después de pasar por todo esto, algo que nunca cambia es el amor y la unión en familia. “La familia es lo que siempre hemos tenido y siempre tendremos” Gracias @sandrapaolareal por la entrevista y dejar plasmado esta historia que quise contar porque esa misma unión que los contagió fue la misma que los salvó y que hoy a pesar de esta dura perdida para todos estamos más unidos recordando lo mejor de él. Todos los detalles de la historia en la última edición de esta revista. Gracias @nestorgom por capturar esos momentos tan bellos con una de las personas más importantes de mi vida. #prensa #nota #entrevista #milagro #revistaalo #periodista #familia #union #covid_19 #2020 #jueves #tbt