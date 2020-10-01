Todos los ganadores de la décima edición de los Latino Show Music Awards

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Por Publimetro Colombia

Por primera vez se realizó el evento vía streaming desde los estudios Dynamics.

El público se conectó a través de plataformas digitales de Youtube y Facebook y disfrutó de las distintas presentaciones musicales.

Yeison Jiménez, Paola Jara y Jessi Uribe dieron un show que puso a bailar y cantar en sus casas a los asistentes virtuales.

Desde casa Pipe Peláez, Rio Roma, Lupillo Rivera y Karen Lizarazo también hicieron sus interpretaciones.

Otros artistas que nos acompañaron en estudio fueron: Jeison Pérez, J diamond, Alessandro D y Silva Sound.

Estos son todos los ganadores:

1. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POPULAR FEMENINO

Ganadora: PAOLA JARA

2. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POPULAR MASCULINO

Ganador: YEISON JIMENEZ

3. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POPULAR

Ganador: ALGUIEN ME GUSTA, ANDY RIVERA FT JESSI URIBE, JHONNY RIVERA

4. MEJOR NUEVO ARTISTA DE MÚSICA POPULAR

Ganadora: MARTHA C

5. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN DE MÚSICA TROPICAL

MAIA

6. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA TROPICAL

GANAS LOCAS – KAREN LIZARAZO FT EDDY H

7. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POP

GREEICY

8. MEJOR CANCIÓN POP

LOS BESOS – GREEICY

9. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POP URBANO

GREEICY

10. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POP URBANO

QUE ME BAILE – CHOCQUIBTOWN FT BECKY G

11. MEJOR ARTISTA DE VALLENATO

PIPE PELAEZ

12. MEJOR NUEVO ARTISTA DE VALLENATO

KAREN LIZARAZO

13. MEJOR CANCIÓN DE VALLENATO

GANAS LOCAS – KAREN LIZARAZO

14. MEJOR ARTISTA CRISTIANO

ALEX CAMPOS

15. MEJOR PRODUCTOR DE MÚSICA POPULAR

GEORGY PARRA

16. MEJOR PRODUCTOR DE MÚSICA TROPICAL

RANIERO PALM

17. MEJOR PRODUCTOR GENERO URBANO

SKY ROMPIENDO

18. MEJOR ARTISTA CHAMPETA

BAZURTO ALL STAR

19. MEJOR CANCIÓN CHAMPETA

CORONE – BAZURTO ALL STAR FT PIPE PELAEZ

20. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN URBANO

ANDY RIVERA

21. MEJOR CANCIÓN GÉNERO URBANO

TUSA – KAROL G FT NICKI MINAJ

22. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN MEXICANO

CHRISTIAN NODAL

23. CANCIÓN DEL AÑO

ALGUIEN ME GUSTA, ANDY RIVERA FT JESSI URIBE, JHONNY RIVERA

24. ARTISTA DEL AÑO

MALUMA

25. ARTISTA CON MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL

REYKON

26. MEJOR GRUPO O BANDA

MORAT

27. MEJOR COLABORACIÓN MUSICAL

COMO SI NADA – PAOLA JARA FT JESSI URIBE

28. DJ / PRODUCTOR LATINOAMERICANO DEL AÑO

DERAOUT

29. NUEVO ARTISTA RECONOCIDO EN LATINOAMÉRICA

RIIOS

30. CANCIÓN DEL AÑO EN LATINOAMÉRICA

VOLAR – LELE PONS FT SUSAN DIAZ Y VICTOR CARDENAS

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