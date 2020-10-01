Todos los ganadores de la décima edición de los Latino Show Music Awards

Por primera vez se realizó el evento vía streaming desde los estudios Dynamics.
El público se conectó a través de plataformas digitales de Youtube y Facebook y disfrutó de las distintas presentaciones musicales.
Yeison Jiménez, Paola Jara y Jessi Uribe dieron un show que puso a bailar y cantar en sus casas a los asistentes virtuales.
Desde casa Pipe Peláez, Rio Roma, Lupillo Rivera y Karen Lizarazo también hicieron sus interpretaciones.
Otros artistas que nos acompañaron en estudio fueron: Jeison Pérez, J diamond, Alessandro D y Silva Sound.
Estos son todos los ganadores:
1. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POPULAR FEMENINO
Ganadora: PAOLA JARA
2. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POPULAR MASCULINO
Ganador: YEISON JIMENEZ
3. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POPULAR
Ganador: ALGUIEN ME GUSTA, ANDY RIVERA FT JESSI URIBE, JHONNY RIVERA
4. MEJOR NUEVO ARTISTA DE MÚSICA POPULAR
Ganadora: MARTHA C
5. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN DE MÚSICA TROPICAL
MAIA
6. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA TROPICAL
GANAS LOCAS – KAREN LIZARAZO FT EDDY H
7. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POP
GREEICY
8. MEJOR CANCIÓN POP
LOS BESOS – GREEICY
9. MEJOR ARTISTA DE MÚSICA POP URBANO
GREEICY
10. MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POP URBANO
QUE ME BAILE – CHOCQUIBTOWN FT BECKY G
11. MEJOR ARTISTA DE VALLENATO
PIPE PELAEZ
12. MEJOR NUEVO ARTISTA DE VALLENATO
KAREN LIZARAZO
13. MEJOR CANCIÓN DE VALLENATO
GANAS LOCAS – KAREN LIZARAZO
14. MEJOR ARTISTA CRISTIANO
ALEX CAMPOS
15. MEJOR PRODUCTOR DE MÚSICA POPULAR
GEORGY PARRA
16. MEJOR PRODUCTOR DE MÚSICA TROPICAL
RANIERO PALM
17. MEJOR PRODUCTOR GENERO URBANO
SKY ROMPIENDO
18. MEJOR ARTISTA CHAMPETA
BAZURTO ALL STAR
19. MEJOR CANCIÓN CHAMPETA
CORONE – BAZURTO ALL STAR FT PIPE PELAEZ
20. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN URBANO
ANDY RIVERA
21. MEJOR CANCIÓN GÉNERO URBANO
TUSA – KAROL G FT NICKI MINAJ
22. MEJOR ARTISTA O AGRUPACIÓN MEXICANO
CHRISTIAN NODAL
23. CANCIÓN DEL AÑO
ALGUIEN ME GUSTA, ANDY RIVERA FT JESSI URIBE, JHONNY RIVERA
24. ARTISTA DEL AÑO
MALUMA
25. ARTISTA CON MAYOR PROYECCIÓN INTERNACIONAL
REYKON
26. MEJOR GRUPO O BANDA
MORAT
27. MEJOR COLABORACIÓN MUSICAL
COMO SI NADA – PAOLA JARA FT JESSI URIBE
28. DJ / PRODUCTOR LATINOAMERICANO DEL AÑO
DERAOUT
29. NUEVO ARTISTA RECONOCIDO EN LATINOAMÉRICA
RIIOS
30. CANCIÓN DEL AÑO EN LATINOAMÉRICA
VOLAR – LELE PONS FT SUSAN DIAZ Y VICTOR CARDENAS
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