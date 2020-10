Claudia Bahamón dejó en shock a varios con una sugestiva foto en ropa interior

View this post on Instagram

Hace muchos años, me acuerdo de los gritos de mi papá tipo 11 am o más del día “a dormir donde la trasnocharon!” “Qué son estas horas! “ “A bañarse, a lavarse los dientes y a almorzar!” 🙈 Muchas veces llegaba a la casa a medio día y apenas estábamos despertándonos mi hermano y yo. Si algo le daba rabia a mi papá era vernos dormir tanto! Jajajajaja Hoy creo que en el fondo era medio envidia porque siempre despertaba 5 am en punto y lo digo porque hoy es a mi a la que le da rabia ver que otros puedan dormir tanto y tan bien. Me despierto a menudo. Me desvelo muy seguido. Me despierto temprano con la energía para hacer una maratón como un ringlete de la cama y aveces medió asustada. La energía normalmente me dura hasta las 2 o 3 pm de ahí en adelante estoy como al 20% Según mi doctor y mis exámenes tengo los niveles de cortisol muuuuyyyy altos en la noche y la melatonina en la mala. 🙄 o sea… El estrés y la ansiedad pues me matan y la incertidumbre pues no se diga. Sueño desde siempre muy vívido. Me acuerdo de todo de principio a fin. Amanezco agotada mentalmente con historias de guión para documental según Simón. (Ahora qué soñaste? Con ojos blanqueados luego de 16 años 🙄 Cómo te acuerdas de todo!) Si me despertara con esa lora en esta pinta hasta se quedaría feliz con mis historias pero de Pijama de pata no me bajan. Por eso quiero recordarle lo bien me veo así para que me ponga al menos de protector de pantalla y me deje contarle mis historias de madrugada. Fin. Jajajajajajajajajakakakakakakakjajaja