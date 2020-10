Alejandro Fernández unirá a América con un concierto virtual

View this post on Instagram

#UnaSolaVozAF se acerca y no puedo esperar para estar de vuelta en ese escenario! ¿Qué canciones no pueden faltar en la noche más mexicana de todas? 03 de Octubre. 20:30 hrs. (MX) Desde mi Guadalajara, Jalisco. BOLETOS disponibles en STORIES! ↖️