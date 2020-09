La millonada que Epa Colombia tuvo que pagar por los daños que hizo en TransMilenio

View this post on Instagram

#EpaColombia le pidió a sus seguidores que dejaran de criticarla, pues está tratando de cambiar esa imagen y percepción que tiene la gente de ella 😳 Reconoció que actos como el que hizo con la estación de TransMilenio, donde además pagó más de 40 millones por los daños ocasionados, tuvo que realizarlos para tener lo que posee hoy en día. Finalmente, aseguró que es generadora de empleo y sostiene económicamente a varias familias, aunque no muestre esto a través de las redes 😶