Muchos quedaron en shock al escucharla, y es que Carla Giraldo generó polémica hablando de los canales que no la han contratado por "gorda".

Y es que, en medio de una entrevista con Lo sé todo, contó que su vida profesional no ha sido color de rosa.

Reveló que muchas veces le han dicho en las audiciones que está "gorda".

Y no siendo suficiente con eso, han usado otros adjetivos para "barrer el piso" con ella.

“No crean que a mí me dan personajes cada vez que quiero. Acá cuesta. Me he sentido discriminada por, a veces, estar bien conmigo misma”.

Sus palabras generaron polémica y rabia entre sus seguidores, quienes aseguraron que es una razón bastante tonta para no contratarla, pues además de su talento, tiene uno de los mejores cuerpos de la pantalla chica.

Las confesiones de la actriz las podrá ver en el siguiente video:

Carla Giraldo generó polémica hablando de los canales que no la han contratado por "gorda"

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí