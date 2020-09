Andrea Tovar confirmó que una de sus hijas tiene coronavirus.

View this post on Instagram

Andrea Tovar confirmó que Elena, su hija mayor, dio positivo a COVID-19😥 Sin embargo, aseguró que se encuentra bien de salud y por los cuidado que debe tener por su bebé está pasando la cuarentena con su mamá y su hermana 😰 La exreina aprovechó la interacción para contarles cómo ha sido todo su proceso como mamá canguro 👶🏻 Asimismo, reveló que ya casi le quitan el oxígeno a Lorenzo 🤩 ¿Conoces a alguien que haya vivido esta bonita labor de madre?🤰🏼🦘