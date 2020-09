La famosa volvió a ser tema de conversación en redes, y es que Lina Tejeiro protagonizó la pelea del siglo con una seguidora.

La actriz siempre se ha caracterizado por su sinceridad.

Y volvió a hacerlo luego de un feo comentario publicado por una "seguidora".

Lina publicó una foto hablando del color rojo y que se había convertido en su tono favorito.

Sin embargo, una fanática utilizó la foto para comentar que Lina era un mal ejemplo para las mujeres y que además "no tenía cerebro y le sobraba estupidez".

El comentario molestó tanto a la actriz, quien finalmente decidió responder, y con un extenso, muy extenso mensaje.

"Mi señora, jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie, yo solo soy actriz, y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque no es capaz de hacerlo desde su casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted", fue solo una parte del mensaje.

