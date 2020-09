Muchos quedaron consternados tras leer la polémica respuesta de Érika Zapata cuando le preguntaron por qué desapareció de Noticias Caracol.

Tras su llegada a Noticias Caracol, la periodista se robó el show.

Tanto así, que los televidentes siguen cada uno de sus pasos.

Por eso, han estado preocupados, pues no volvieron a verla en el espacio informativo.

En redes, sus seguidores no se quedaron callados y decidieron preguntarle, y aunque Érika sigue siendo parte del noticiero, parece que tiene que esperar su oportunidad, o su turno para salir allí.

"Bueno reina, no te he visto más en las noticias. ¿Que pasó? No digas que te sacaron", le preguntó un seguidor.

Y Érika respondió: "Hay que esperar la oportunidad. Mientras tanto, estoy presentando La finca de hoy".

Su respuesta generó toda clase de comentarios, y por ejemplo, muchos de ellos le pidieron a Caracol que la deje salir más seguido.

Hay que esperar la oportunidad. Mientras tanto, estoy presentando La Finca de Hoy — Érika Zapata (@ericayasmin4) September 29, 2020

