El presentador no convenció con su nuevo look; las fotos de Iván Lalinde calvo por las que sus fans le piden que no se vuelva a rapar.

Acostumbrados a su apariencia de siempre, varios se sorprendieron.

Iván Lalinde impresionó a sus fans con un cambio radical de apariencia luego de cortarse el cabello.

Pero no todo fue como lo había planeado, ya que su amiga Yaneth Waldman fue quien lo tusó.

Inicialmente, ella le iba a cortar un poco el cabello, pero se le terminó yendo la mano.

Así, el presentador terminó con un corte que era imposible de emparejar a menos que se lo dejara al ras.

Por esta razón Lalinde tuvo que dejarse calvo para que su cabello vuelva a crecer parejo.

Al verlo así, varios de sus seguidores comentaron que, la verdad, prefieren ver al presentador con su cabello como siempre.

Por su parte, él se lo tomó con humor, y como algo completamente pasajero.

El pasado fin de semana, Lalinde estuvo en entrevista con su colega Juan Diego Alvira.

Los dos presentadores hablaron del trabajo en televisión, así como algunos temas personales.

Allí, Alvira preguntó a fondo por el tema de El desayuno, programa que presentaba Lalinde junto a Yaneth Waldman y otras personalidades.

En dicha conversación con Juan Diego Alvira, Lalinde contó que su próximo proyecto involucra a su colega.

Sin embargo, todavía no se conoce exactamente en qué consistirá este nuevo proyecto.

