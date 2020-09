Daniela Trujillo, la actriz colombiana que brilla en 'Bia' de Disney Channel

Para quienes de pronto no están conectados con esta serie juvenil llena de música y arte, ¿cómo podría describir esta historia?

Bia es un proyecto muy hermoso que incluye demasiados temas que son muy actuales y que están muy relacionados a los tiempos que estamos viviendo. Además, toca a fondo todos esos cambios que viven los jóvenes en su adolescencia, porque finalmente, son ellos nuestros potenciales espectadores. Así que se encontrarán con todo tipo de personajes, intentando buscar su verdadera personalidad y expresar su arte, hablando de diversidad, queriendo ser auténticos en las redes sociales, pero sobre todo, decidiendo por sí mismos cómo vivir su vida. Aunque claro, los papás y los más grandes también se pueden sentar frente a la pantalla y disfrutar esta serie.

Si hay un personaje que representa la diversidad en esta serie es el suyo…

Pixie rompe con estereotipos, sobre todo, de género. Uno siempre encasilla a las personas pensando que deberían verse y expresarse de determinada forma. Pero lo que hace Pixie en la serie es romper con ese pensamiento y esos juicios de valor. Ella, a través de su vestimenta y su cabello corto, que es lo más notorio en su apariencia física, quiere invitar a los demás a que se atrevan a conocerla más a fondo y no se queden con lo superficial. "No me pongas un nombre, no me califiques sin conocerme antes", creo que esa es la frase de guerra de esta mujer.

"Pixie lo que viene a decirle al mundo es que nos aceptemos y aceptemos a los demás sin importar su apariencia. Ademas, quiere que abracemos los colores diversos que tiene cada persona", Daniela Trujillo.

Con Pixie vimos una de las grandes problemáticas de los últimos tiempos, hablando de jóvenes y de redes sociales…

Tal cual. En la serie muchos fueron testigos de que Pixie sufrió de matoneo en redes sociales y la juzgaron justamente por como se veía. Y hablando de eso, yo me he sentido muy feliz con la reacción de los televidentes porque la gran mayoría me ha escrito para contarme sus historias y decirme que se sienten muy identificados, precisamente porque tuvieron miedo de volver a mostrarse al mundo luego de haber sido criticados en las redes sociales, pero ahora les importa muchos menos lo que la gente dice y son capaces de ser auténticos. Y es que Pixie fue un gran ejemplo para varios porque después de haber sido tan criticada, se escondió y calló, pero finalmente, decidió sacar todas sus fuerzas, empoderarse y mostrarse al mundo, sin importar los comentarios.

¿Cuál es el consejo que le da a esos televidentes que le escriben?

Yo siento que este es un trabajo de por vida porque la gente siempre va a estar hablando de ti, seas o no famoso. Entonces lo que uno tiene que hacer es fortalecerse internamente, amarse a sí mismo, y entender que el pensamiento de los demás no interesa mientras uno esté haciendo las cosas bien y esté contento con el camino que está siguiendo.

185 mil seguidores tiene Daniela Trujillo en su cuenta de Instagram, así que tiene muy claro cómo es enfrentarse a todo tipo de comentarios.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí