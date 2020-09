Una nueva edición del 'Planetario nocturno' será virtual

View this post on Instagram

En el 'Planetario Nocturno' del @planetariobog de este mes presentaremos un extraordinario grupo de títeres que nos entregarán cuatro narraciones para toda la familia basadas en hechos astronómicos importantes de la historia colombiana. También disfrutaremos de nuestra habitual charla sobre el cielo del mes y la conjunción de la Luna, Saturno y Júpiter. 🗓️ Sábado 26 de septiembre ⏰ 6:00 p.m. 📍 El canal de Youtube del Planetario de Bogotá #IdartesSeMudaATuCasa ✨