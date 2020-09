Seis estrenos musicales para agregar a su playlist

Contigo amor – Felipe Moon

Es una canción conmovedora anclada en ritmos pop en donde el prometedor artista despliega su dulce tesitura de barítono y su talento innato para expresar líricamente las más profundas emociones. Esta dedicación sincera y poética a las relaciones más importantes de nuestras vidas fue escrita por el mismo Felipe, al lado de Ximena Muñoz y Santiago Borja, quien también fue su productor.

Primavera – Vale

Con un talento fenomenal y un encanto cautivador que supera por mucho sus años, el dueto de hermanas gemelas, Vale, está listo para ser uno de los más amados en la música Latina y ya lanzaron su nuevo sencillo Primavera. El tema fue producido por la ganadora a dos Latin Grammy, Ella Bric (Pharrell Williams, Lin-Manuel Miranda, Alejandro Sanz).

Canción en clave – Linda Habitante

Esta es una invitación a despertar, a reconocer que si lastimamos al otro, también nos hacemos daño a nosotros mismos, y que la mayoría de problemas que atacan a la sociedad no son culpa de un tercero, sino nuestra por no hacer nada, porque no estamos unidos como sociedad ni con la naturaleza.

Algunos días después – Garcián

Nació de una experiencia personal de Garcián, un momento complicado, la partida de un viejo amor y una despedida difícil de superar. Esta es una canción que habla de los recuerdos y cicatrices que nos dejan algunas personas y sobre cómo podemos deshacernos de todos esos sentimientos.

Venus – Criminales Crew

Criminales Crew es una banda colombiana nacida en Villavicencio en 2014 que fusiona en su propuesta musical géneros como el rap, rock, funk y blues, creando un sonido único y sin etiquetas. Venus es su nuevo lanzamiento, el sencillo del primer bloque de su álbum debut Abismo. Es una canción que habla de cómo las personas se convierten en vicios.

¿Quién los mató? – Hendrix, Nidia Góngora, Alexis Play y Junior Jein

Un tema que más allá de la letra, se convirtió en una movilización musical por nuestros muertos y desaparecidos, por el racismo y la estigmatización. Una canción que en las voces de Nidia Góngora, Hendrix, Alexis Play y Junior Jein, resaltan la irresponsabilidad del estado con la justicia y la igualdad de nuestros jóvenes, cuya sangre está en ‘manos ajenas’. Una canción para dejar de lado la indiferencia social y corear por aquellos que arrancan de las manos de sus madres.

