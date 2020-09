Freddie Mercury y Queen llegan a Directv Go para darle rock al streaming

Desde hace algunas semanas se encuentran en la plataforma de streaming, Freddie Mercury: The Great Pretender y Classic Albums: Queen – A Night At The Opera, dos documentales sobre la vida del cantante y su emblemática banda, que de seguro, le llegaran al alma, además de musicalizar algunas horas en su casa.

En Freddie Mercury: The Great Pretender, los espectadores se encontrarán con el Mercury fuera de Queen. Y es que aquí lo verán hablando de su vida y de sus proyectos por fuera de la banda.

Publimetro tuvo acceso a los documentales, y Freddie Mercury: The Great Pretender, comienza justamente con la imagen de Freddie, en medio de diferentes entrevistas, hablando de su proyecto solista y de por qué decidió tomarse un respiro de la agrupación. "Queen lleva muchos años y es bueno hacer cosas diferentes. Quiero hacer otras canciones que tengan la firma de Freddie Mercury", se le escucha decir.

Pero además de esta parte de su vida, el documental también le muestra a los fanáticos quién era el hombre detrás del artista, abajo de los escenarios y fuera de las cámaras. Con un extenso material de archivo de entrevistas, así como conciertos, grabaciones y material personal pocas veces visto, Freddie Mercury: The Great Pretender, muestra la imagen de un hombre que era muy diferente a su extravagante personaje en el escenario.

Un recorrido que comienza con su infancia en India, pasando por su deseo de estudiar diseño gráfico y artes, pero que comenzó a cambiar radicalmente cuando empezó a intercalar sus estudios con la música y conoció a los otros integrantes de Queen. Además, a la par con la historia de su vida, los fanáticos podrán escuchar las canciones más emblemáticas que creó junto a la agrupación.

2018 fue el año en que la banda recibió el Lifetime Achievement Award, un galardón de los Grammy que rinde homenaje a los artistas que han hecho grandes contribuciones en el campo de la grabación.

De otro lado, Classic Albums: Queen – A Night At The Opera, como su nombre lo dice, centra sus casi 70 minutos en la concepción y grabación del cuarto álbum de Queen, y la dramática transformación en la carrera de la banda que tuvo lugar después de su lanzamiento a finales de 1975.

Al igual que con The Great Pretender, esta producción cuenta con entrevistas a la agrupación y expertos en música y radio, quienes hablan de cómo este disco cambió completamente la historia de la banda y en realidad, la historia de la música en general.

Sin embargo, antes de llegar a este álbum, el documental hace un repaso por las anteriores producciones de Queen, justamente para hacer un paralelo entre quiénes eran antes y después de A Night At The Opera.

Y es que la brillante mezcla de hard rock, pop, ópera y folk tradicional se combinaron a la perfección para convertirlo en uno de los grandes discos de las últimas décadas y el que confirmó a Queen como un fenómeno mundial. "Sabíamos que eran canciones completamente diferentes a lo que habíamos hecho antes", dice Mercury sobre este álbum que incluye grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, su primer sencillo, You're My Best Friend y Love Of My Life.

15 álbumes de estudio tiene Queen. Estos sumados a los siete discos en vivo y las numerosas recopilaciones.

