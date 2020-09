Reto de Caracol para encontrar "gemelos perdidos" hace reír a los televidentes

View this post on Instagram

¿Se parece o no se parece? Fabio Galindo es el ganador de #ElDobleDeLosFamosos de esta semana, por su parecido con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Tú también puedes participar. Si te pareces a alguna celebridad, envíanos tu foto a nuestro WhatsApp 📲3183588881.