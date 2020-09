A los famosos no les perdonan nada, y ahora, le dan palo a Claudia Bahamón por polémico mensaje relacionado con Iván Duque.

Aunque muchos pensaron que la presentadora se había arrepentido de votar por Duque, por un video que se hizo viral hace unas semanas, parece que no fue así.

Eso quedó claro luego de que compartiera un trino del presidente.

Un trino que ella aplaudió y que hace referencia al cuidado de los páramos.

"!Qué emoción! Nunca es tarde para entrar en razón. Gracias por defender Santurbán y entonces decirle no a la mega minería. ¡Pronto no al fracking, no a Tribugá! ¡No al glifosato! Así tendremos Colombia biodiversa pa’rato".

El mensaje no gustó entre los usuarios de Twitter, quienes no dudaron en responder, criticándola.

Comentarios, tanto de famosos como de no famosos, asegurando que "le habían endulzado el oído".

Estos han sido algunos de los mensajes:

Claudia Bahamon, ilusa 🙁 — Yeisson Miranda (@Yeicas91) September 23, 2020

si en la vida no quiere llevarse duras decepciones, nunca sean como Claudia bahamon. — Stiven. ® (@_efimexx7_) September 23, 2020

Yo no critico a Claudia Bahamon, a mí también me mienten a cada rato y sigo de torpe ahí. — Sebastián Faraday 🏈 (@cbasturtle) September 23, 2020

Prefiero recordar a Claudia Bahamón como modelo y presentadora que como activista politica — HUGO H DUEÑAS BUENO (@HDUEAS) September 23, 2020

