Alejandra Giraldo no aguantó y se indignó, en vivo y en directo, luego de dar una noticia

Será un placer decirles de ahora en adelante: ¡BUENOS DÍAS! Yo sólo puedo dar GRACIAS, y pedirle a Dios mucha sabiduría. Comienzo esta nueva etapa llena de expectativa y de ganas. Todo pasa como, y cuando debe pasar. Pd: les dejo un eterno “QUÉ SUEÑEN BONITO” 🙌🏻