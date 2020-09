'Tratado de culinaria para mujeres tristes' y '¡Qué desgracia tan infinita!' llegan a sus últimas funciones

View this post on Instagram

@chichilanavia hace parte del elenco de Tratado de culinaria para mujeres tristes, conoce cómo fue esta experiencia en esta obra basada en el libro de Héctor Abad Faciolince y dirigida por @johanve_land . Compra tu enlace en teatronacional.co Apoya @mincultura – Programa Nacional de Salas Concertadas Sala Concertada – ALCALDÍA DE BOGOTÁ – Instituto Distrital de las Artes –IDARTES