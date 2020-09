Presentadora de Caracol boleteó a actriz de 'Rafael Orozco' y contó todas las veces que se ha casado

View this post on Instagram

En su búsqueda por el crecimiento personal y espiritual, @sarahmintzoficial cambió su nombre y muchas otras cosas en su vida. Pero más que cambiar fue “trascender”, como ella misma dice, porque sigue siendo la misma costeña alegre y dicharachera de siempre. Por estos días la recordamos con mucho cariño por su interpretación de Mónica Camargo en #RafaelOrozco el ídolo.