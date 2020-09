Manuela Gómez mostró que perdió su diente por un mal diseño de sonrisa.

View this post on Instagram

lamentablemente tengo una fractura muy grave en el diente. causada por un mal procedimiento de una odontóloga. me tendrán que poner un implante porque también tengo una lesión apical. así que ahí les dejo la historia para los odontólogos que no tienen ética profesional, que sigan haciendo sus vídeos ridículos burlándose de mi situacion😶