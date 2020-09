¿La recuerda?  Así luce Kelly Echeverry de Protagonistas de nuestra tele ocho años después del concurso.

View this post on Instagram

He aprendido a darme el permiso de ser la mujer que quiero ser🤍 Ya no me juzgo ni me critico, pero cada vez me exijo más💫 Entendí que cada persona ofrece lo que lleva dentro pero también entendí que no todos los procesos de cultivos internos son iguales, por eso a quienes me juzguen o me critiquen les entiendo porque comprendo que no estamos en el mismo nivel ❤️