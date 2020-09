Este no ha sido un año fácil para nadie, por eso, pensando en darle al mundo un regalo de amor y amistad, Merlín producciones, Celsia, el Teatro Metrópolitano de Medellín y varios artistas, decidieron reunirse para hacer una nueva versión de La vida es bonita, tema que hizo famoso Héctor Lavoe en los 80, y que justamente es una invitación para amar nuestra existencia, por más difíciles que sean los días.

"En este momento de la vida necesitamos un empujón y muchas veces, cuando estamos solos, la música está ahí para sacarnos del hueco y darnos un abrazo. Yo creo que todos los músicos hemos entendido que el arte de alguna manera se trata de eso, de una responsabilidad de alimentar el espíritu y el corazón de los oyentes. Así que me encantó participar en este proyecto porque además de dar paz a los demás, también me dio mucha tranquilidad a mí", le contó a Publimetro Martina La Peligrosa.

Además de Martina, esta nueva versión cuenta con una gran cantidad de artistas, todos unos tesos en diferentes géneros, como por ejemplo, Santiago Cruz, Mauro Castillo y la Orquesta Filarmónica de Cali. Asimismo, contó con la producción de Juancho Valencia, a quienes muchos conocen por su éxito con Puerto Candelaria.

"Fue Juancho quien me invitó a ser parte de la nueva versión. Y la verdad es que yo nunca me le niego a Juancho. Él y su grupo nos enviaron todo muy estructurado, con la parte exacta que debíamos grabar, con el tono y el estilo que debía tener cada uno, y sin duda, nos ayudó bastante, pues a pesar de no estar juntos y de ser tantos artistas, empalmamos a la perfección", sumó Martina.

"Esta canción nos invita a disfrutar de la vida a pesar de las dificultades, y sobre todo, dar lo mejor de uno, así el cuerpo no dé para más", Martina La Peligrosa.

Sin perder su mensaje y su reflexión, la canción en esta ocasión suena a Colombia, con la inclusión de la marimba chonta, el acordeón, los instrumentos de cuerda de la región andina y con la mezcla de voces de las diferentes regiones colombianas.

"Este tema buscaba justamente eso: artistas que representaran todos los sonidos y regiones del país. Y es que Colombia es un país tan diverso, que a veces nosotros mismos como colombianos no somos conscientes de toda esta riqueza. Así que esta canción, además de su mensaje, es un viaje corto, rápido e increíble por las músicas y los artistas de nuestro país", agrega la artista.

Esta nueva versión de La vida es bonita estará acompañada de un videoclip que se podrá ver también el próximo sábado, 19 de septiembre.

"Aunque es una labor maratónica durante esta época, logramos hacer un video. En un momento normal nos hubiéramos reunidos todos para grabar las imágenes, pero como es imposible, a cada uno le tocó grabar su parte en la casa. A mí, por ejemplo, la filmación de mi parte me agarró en Medellín, porque tuve que hacer un viaje de última hora. Yo estoy ansiosa porque aún no lo he visto".

25 artistas colombianos pusieron sus voces y su talento para crear una versión a la colombiana de La vida es bonita.

