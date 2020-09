La lucha por el rating está más viva que nunca; la novela que debería tener mejor rating que Pasión de gavilanes, según los televidentes.

No siempre los números parecen reflejar el sentir de los consumidores.

Eso pasa también con la televisión, que mueve emociones y opiniones entre las audiencias.

En el horario prime time de la televisión colombiana se encuentran las producciones más "taquilleras", o al menos, las que los canales quieren destacar.

Por esta razón, es esta franja donde se concentra la atención de las audiencias.

En este momento, la novela más vista es Pasión de gavilanes.

Su regreso despertó toda suerte de nostalgias, sin embargo, también hay otra novela que aunque no tiene tanto rating, es favorita entre sus fieles seguidores.

Se trata de Verdad oculta, una novela protagonizada por Verónica Orozco y Rodrigo Candamil.

En redes sociales, varios televidentes se preguntan por qué no es más comentada.

De hecho, algunas noches se ha visto que la producción es tendencia en redes sociales como Twitter.

Sin embargo, parece ser que la novela no ha escapado a los tiempos difíciles que atraviesa el canal desde hace unos pocos años.

Aun así, en redes le piden a RCN que no recorte Verdad oculta, y aseguran que es más entretenida que Pasión de gavilanes.

Estos son algunos de los trinos con los que los televidentes defienden la novela.

No entiendo como gana #PasionDeGavilanes a #VerdadOculta … Esta última es muy buena! ✌🏼

@CanalRCN no sean irrespetuosos, es claro que están cortando #VerdadOculta . Es buenísima y aún así la quieren acabar ya?

Me estresa el ritmo que esta llevando #VerdadOculta puede que no tenga él rating que quieren… Pero respeten a los que nos trasnochamos viendo esto por favor!

Señores @CanalRCN ya que andan pendientes del #VerdadOculta porque no se dan cuenta que no queremos que corten la novela, ya perdimos el hilo y no se sabe porque pasan tantas cosas sin sentido, respeten a la audiencia!!

— alejandra hernandez (@unalejamas) September 17, 2020