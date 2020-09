Marcela Benjumea muestra el lado humorístico del desamor en 'Contussas'

Dos mujeres navegan juntas por las turbulentas aguas del desamor, mejor conocido coloquialmente como 'la tusa'. Pancha (Marcela Benjumea) está a punto de casarse cuando descubre que su prometido la acaba de dejar, ¡y de la peor manera! En su malestar se apoya en su amiga Socorro, quien está viviendo una 'tusa' de la que poco se habla: la tusa de saber que un matrimonio no funciona.

Hablamos con Marcela sobre esta obra, que llegará de forma digital a los hogares mientras los teatros reabren.

¿Cómo se han sentido con este cambio a lo virtual?

Vamos en el primer fin de semana, nos ha ido muy bien con la respuesta del público. Teníamos un poquito de miedo, porque nos hemos presentado 13 años en vivo entonces pasarla a digital pone a pensar. Nos tomamos el tiempo que creímos necesario y finalmente la mandamos. Yo creo que está muy chévere, estamos muy contentas con la cosa.

Ahora tendrán la ventaja de llegar a más ciudades, ¿qué recepción han tenido del público de otros lugares?

Es muy bonito porque la gente que vive afuera hace mucho tiempo, digamos, en Estados Unidos, cuando pueden hablar con los colombianos en los foritos que hacemos con la gente después de las funciones, se vuelven a sentir en Colombia. Es muy sorprendente de ver, realmente.

Contussas ya lleva 13 años al aire, en este tiempo han variado el libreto o lo han mantenido igual siempre?

En esencia, toda la estructura es la misma, hemos reformado cosas pero todo sobre la misma partitura que ya teníamos. Obviamente la hemos conservado porque, imagínate, si uno ya sabe que le va bien, mejor conservarla y cuidarla. Digamos que sí le hemos metido apuntes nuevos, pero toda la estructura es la misma.

Algo interesante de esta obra es que habla de la tusa, pero eventualmente el espectador se da cuenta que ambas están entusadas, de forma diferente, pero ambas tienen ese mismo dolor. ¿Cuál es el punto en que se dan cuenta que comparten ese sentimiento?

La tusa tiene que ver con el desamor, y hay dos tipos de tusas. Una es muy dolorosa, la normal, de los novios que se portan mal que todas conocemos (risas), pero hay una tusa que es la de estar casado y tener el desamor de su pareja, o el descuido. Esa me parece muy dolorosa. Ellas se van encontrando en la medida en que comparan sus vidas. En un momento se dan cuenta que son parecidas en muchas cosas.

¿Cómo ha sido el trabajo con Katherine en todos estos años?

Es una maravillosa actriz. Siempre es un placer, un deleite verla trabajar y desarrollar los personajes. Es una actriz muy juiciosa y eso hace que sus personajes crezcan de buena manera, a donde es.

En el caso de Pancha pasa algo curioso y es que ella atraviesa su dolor por medio del humor, ¿cómo se construyó ese personaje?

En realidad lo que pasa es que es muy divertido lo que a ella le pasa, pero ella no lo siente así, ¿me explico? Pancha piensa que está normal, como todos cuando hacemos el ridículo, ella piensa que está normal. Seguramente después se dará cuenta de todo lo que hizo en esa tusa, pero digamos que fue creado desde la tusa. La comedia vino después, en la construcción de lo divertido, de cómo son. No hay que esforzarse mucho. Cuando tú estás mal haces una serie de cosas que no cuentas, pero si alguien las ve de afuera son muy divertidas. Ese fue el trabajo, hacerlo en serio y luego sí jugar.

Y justamente eso es algo con lo que la gente se puede identificar…

Sí, y digamos que antes de hacer la obra en digital la sensación era muy hacia Colombia, pero ahorita nos damos cuenta que la tusa no solamente es atemporal sino además es internacional (risas). Todo el mundo tiene un amigo, o una amiga, o ellos mismos han pasado por situaciones así y se reconocen rapidamente en esos estados de dolor… uno no se va a morir de una tusa… pero siente que sí se va a morir. Ahí es donde está lo divertido. La tusa es internacional, atemporal, no respeta pandemia, siempre está y le importa cinco.

Además de todo, Contussas no es una obra solo para mujeres, como algunos quizás han creído…

Ah, no, la tusa no respeta preferencia sexual, ni edad. Desde que usted se enamora la primera vez, en adelante, puede entusarse. Siempre va a estar en peligro de. Y no importa, no interesa si es hombre, mujer, o si le gustan los hombres, las mujeres, nada. La tusa no respeta a nadie.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí