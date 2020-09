Así se ve ahora el hijo de 'Pedro, el escamoso', a propósito de su regreso a Caracol

View this post on Instagram

Hola, súper amigos y súper amigas😊; les comparto otro poco de mí: desde niño siempre me decían (casi todos los días) que dejara de ser introvertido, cosa que no pude dejar de ser🤭, sin embargo, desde mi personalidad siempre he encontrado el cómo agradecerle a las personas por el cariño que siempre me han dado desde pequeño, no sólo en mi carrera actoral, sino en mi vida diaria; desde ese punto trato de ser auténtico en mi agradecimiento y en la forma de demostrar mi “trabajo” como persona normal hacia los demás🥰. Debemos aceptar el cómo somos, todos somos iguales sí, pero, desde nuestra autenticidad podemos cambiar el mundo: con una sonrisa, con un abrazo, haciendo bien un trabajo y más para empezar (en mi caso). Las quiero mucho, los quiero mucho. Ten un agradable día. 🙏🏻❤️🙏🏻 Posdata: (fotos de hace dos años) -📸: @alejandravergaraoficial – – – – – #love #fashion #instagood #happy #art #like #pedroelescamoso #follow #amazing #actor #photo #photography #tv #tvshow #sonrisa #colombia #carloskaju #top #fotografia #model #photooftheday #cute #me #lareinadeindiasyelconquistador #laniña #style