La modelo venezolana y novia de James habló del tema; Shannon de Lima reveló cuáles cirugías tiene y habló de la foto viral de cuando no era famosa.

Más de una vez han cuestionado a la guapa modelo.

Especialmente, quienes dudan de que su belleza sea natural, pues creen que tiene más de una cirugía.

Por esta razón, Shannon ha recibido toda suerte de señalamientos y críticas.

Las cosas empeoraron cuando se conoció una foto de su pasado, donde lucía mucho más delgada, con el cabello oscuro y sin el pecho operado.

Por esta razón, Shannon decidió contar qué pasó con esa foto de una vez por todas.

Para empezar, cuenta que allí tenía apenas 13 años.

Dice que es una foto "patética", y la compara con una de cuando tenía 14, y donde luce un poco mejor.

También, aseguró que su única cirugía fue de aumento de busto, pero no tiene ni la nariz ni la boca operadas, como muchos creen.

Todo comenzó porque le pidieron mostrar una foto de su carrete en Instagram donde estuviera "antes de cirugías".

Por eso Shannon habló del tema: "No tengo cirugías, sorry, pero estoy súper a favor", anotó.

Sin embargo, luego aclara: "14 años (en la foto), mi amor, solo me he hecho los senos, me veo mejor rubia".

Por último, admitió tener botox y tratamientos de plasma para cuidar su piel.

Estas fueron algunas de las capturas donde se ven los comentarios de Shannon para sus seguidores.

