La verdadera relación de "Gabriela Elizondo" y sus hijas fuera de cámaras en Pasión de gavilanes

View this post on Instagram

Recuerdos maravillosos con mi hijas. Tres magnificas actrices! #Repost @pasiondegavilanes_2003 (@get_repost) ・・・ Juntas y felices, al fin. ❤ . . . #Pdg #pasióndegavilanes #Gabrielaelizondo #normaelizondo #saritaelizondo #jimenaelizondo #kristinaliley #nathaklaus #dannagarcia #paola rey #haciendaelizondo @kristililley @dannagarciao @paolareyactriz @natashaklauss27