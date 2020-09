(Video) A Juan Diego Alvira lo traicionó la cámara y lo pillaron burlándose de un entrevistado

Muchos no dudaron en hablar del presentador, y es que a Juan Diego Alvira lo traicionó la cámara y lo pillaron burlándose de un entrevistado.

El momento se dio este martes en la emisión de la mañana de Noticias Caracol.

El presentador estaba entrevistando al general Jorge Luis Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía.

Allí estuvieron hablando sobre los desmanes de los últimos días.

También dialogaron sobre la muerte de Javier Ordóñez, y el terror que sienten los ciudadanos a la Policía.

Sin embargo, en determinado momento Juan Diego pensó que ya no lo estaban enfocando, e hizo con la mano un gesto de "bla, bla, bla" al general.

El presentador parece que mira a un televisor y se da cuenta que sigue ponchado, así que continúa la entrevista con toda la naturalidad.

No obstante, el gesto no pasó desapercibido, y las burlas y críticas no se han hecho esperar en redes:

Sólo le pasa al pobre Juan Diego 🤣 pic.twitter.com/x2ZzRQN0eD — PasionGol.co (@PasionGol_Col) September 15, 2020

Jajajajajajajajajajajajajajaja ese noticiero no sería lo mismo sin Juan Diego y sus bloopers! pic.twitter.com/HRmACtSDJS — ivan figueroa (@monkidding) September 15, 2020

Juan Diego con sus entradas y salidas. https://t.co/W71raaF6cs — Javier Pérez (@provinciagotica) September 15, 2020

Mucho blablabla dice juan diego jajjaja lo traiciono la camara pic.twitter.com/3oxHNsBDfe — Juan (@JuanPaciente0) September 15, 2020

