Reviven provocativo baile de Paola Rey y Natasha Klauss al estilo de 'Pasión de gavilanes'

Y bueno a pedido nuevamente por acá este #tbt de este #pasiónchallenge maravilloso encuentro de hace unos meses con @paolareyactriz si saber ni imaginarnos que pronto estaremos en las noche de @caracoltv reviviendo este hermoso y exitoso proyecto #pasiondegavilanes que tanto cariño y aceptación ha tenido en nuestros seguidores Gracias @mariocimarro @juanbaptistad @dannagarciao @kristililley @cao.jorge @lorenameritanooficial y todos los que faltan por unirnos ( ya sabemos por donde ❤️) y pronto estaremos en las noches de nuestra amada Colombia 🇨🇴 Video completo ya estaba en mi IGTV por eso no copié el enlace ❤️ coreografía @roymorales Excelente jueves de #tbt y ya saben #misamores somos una familia creciendo y es por ustedes nada más 👍