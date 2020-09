Se conocieron los primeros adelantos de la cinta; Marry me, la película que Maluma grabó junto a celebridades como J Lo y Owen Wilson.

De acuerdo con lo poco que se sabe de la película y la información disponible en sitios como IMDb, la cinta será una comedia romántica.

En la historia, Maluma interpretará a Bastian, el prometido de Kat Valdez (Jennifer López).

Bastian deja a Kat justo antes de su boda, que sería en un concierto público en el Madison Square Garden.

Dolida, ella decide casarse con cualquiera de sus fans en el público eligiendo a uno de ellos al azar.

No se sabe qué tanto tiempo en pantalla tendrá Maluma, sin embargo, esta participación podría marcar su paso a la gran pantalla.

Aun así, el paisa presentó en 2019 su documental Lo que era, lo que soy, lo que seré.

Este fue el adelanto que se compartió a través de redes sociales.

La cinta vería la luz en 2021, para Día de San Valentín (14 de febrero).

Save the date. @JLo, #OwenWilson and @Maluma star in #MarryMeMovie, in theaters this Valentine’s Day. pic.twitter.com/N7qmW1CDSr

— Marry Me (@MarryMeMovie) September 14, 2020