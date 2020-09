Se pasaron: Lorena Meritano recibió cruel comentario por su personaje de Dinora en 'Pasión de gavilanes'

Algunos televidentes no diferencian la realidad de la ficción; Lorena Meritano recibió cruel comentario por su personaje de Dinora en Pasión de gavilanes.

Para nadie es un secreto que el personaje de Dinora Rosales es despreciable.

Los fanáticos de la novela de Caracol saben que ella le hizo la vida imposible a Norma Elizondo.

Así, su figura nunca fue muy celebrada en la producción, a pesar de que su personaje le dio un giro dramático a la historia.

Sin embargo, para Lorena Meritano este "desprecio" de los televidentes fue duro de sobrellevar.

Y es que muchos televidentes no supieron diferenciar al personaje de la actriz.

Por esta razón aprovechaban para insultar a Lorena cuando la veían en la calle.

Tal como contó ella, una persona llegó a decirle en redes sociales que la maldad de Dinora era la razón por la que a Lorena le había dado cáncer.

Como algunos saben, Lorena es sobreviviente de cáncer de mama.

Aunque la actriz lloró cuando se grabó la novela y le decían esas cosas, hoy en día simplemente ignora a las personas, y las bloquea en sus redes sociales.

“Hoy en día me escriben cosas muy lindas, pero empecé a recibir unos mensajes muy feos de ‘por eso le dio cáncer', cosas horribles, y tuve que empezar a bloquear mucha gente. Eso no es nada, realmente, hay gente que está un poquito confundida, por no decir otra cosa”, dijo esta actriz argentina en conversación con Día a día, programa al que fue invitada.

Por fortuna, ella ha aprendido a sobrellevar la situación.

Hoy en día aplica lo que le enseñó su padre hace varios años.

Él le decía que todo era producto de una actuación muy creíble, y por eso muchos se apasionaban.

