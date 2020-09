"Nos traumatiza no poder tocar en vivo": Superlitio

Hace algunas semanas nos sorprendieron con el lanzamiento de Veneno, una especie de balada que es muy diferente a El aguante, su sencillo anterior…

Nosotros somos una agrupación que siempre ha manejado varios matices y que no se encasilla en un género. Entonces podemos movernos entre el reggae, el rock, las baladas, etc. Y bueno, como tú lo dices, veníamos haciendo música más fuerte, empoderada y con más velocidad en ritmos, y quisimos dar una curva y lanzar este tema, mucho más suave, que nos habla de esos amores tóxicos placenteros, que por más que uno quiera dejar, no puede. La canción de cierta manera también es mística, en cuanto a que los fanáticos se encontrarán en la letra un juego de palabras entre el veneno y la cosas que a uno le gustan. Y aunque ya habíamos hablado de que es una balada y un tema más suave, debo agregar que tiene un sonido muy latino y sensual.

Cada tema tiene una historia detrás… ¿Cuál es la de Veneno?

Esta canción la comenzó a construir Pipe (Bravo) pensando en una serie que estaba musicalizando. Luego la trajo a Superlitio y la empezamos a estudiar. Nos pareció que podía encajar muy bien con el nuevo material que estábamos construyendo. Y bueno, el resultado es esta canción misteriosa, melancólica, y al mismo tiempo, sabrosa.

En cuanto a su grabación la hicimos casi de manera satelital por el tema de la pandemia, trabajando en los estudios de la casa de cada uno. Es un trabajo muy in house, pero con una alta calidad, que cuenta con nuestra producción y la mezcla de Pedro (Rovetto). Los arreglos de trompetas y vientos los hicimos aquí en Cali, algo que siempre hemos hecho porque sabemos que no hay otro mejor lugar y otras mejores personas para soplar que los músicos caleños.

"El próximo sencillo que lanzaremos es una colaboración con un gran artista colombiano y hace parte del disco de nuevas versiones", Alejandro Lozano.

¿Ya tenían experiencia trabajando a distancia o les dio duro la pandemia?

La verdad es que no es algo nuevo para nosotros porque a través del tiempo hemos aprendido a trabajar de las dos maneras. Nosotros vivimos entre Cali y Bogotá, así que desde hace un tiempo largo el trabajo a distancia se convirtió en parte de la rutina. Entonces siempre estamos hablando de forma online, tenemos reuniones, nos mandamos las ideas y creamos. Además contamos con un archivo grande de música de Superlitio que consultamos todo el tiempo, música tanto publicada como inédita, y recogemos influencias de eso para construir, sumado a los sonidos actuales que se están escuchando en el mundo. Sinceramente, lo que más nos traumatiza es no poder salir a tocar en vivo y promocionar la música frente a frente. Y claro, extrañamos vernos en el estudio de grabación, porque hacer música juntos nos encanta.

Luego de este lanzamiento muchos quedaron picados con la música de los Litio. ¿Se viene un nuevo álbum?

Sí, y la verdad es que vamos a lanzar dos materiales. El primero es un disco de música inédita, y ustedes ya han escuchado tres sencillos, entre esos Veneno. Nuestro objetivo es seguir lanzando canciones. El segundo es un álbum con nuevas versiones de algunas canciones de Superlitio, y que tiene la colaboración de varios artistas nacionales e internacionales. Tenemos aproximadamente 11 canciones para el disco inédito y 10 para el revisitado.

¿Y cuándo escucharemos algo de este revisitado?

Justamente, el próximo sencillo que lanzaremos es una colaboración con un gran artista colombiano y hace parte de ese disco con nuevas versiones. La verdad es que sentimos que estamos creando una buena producción porque estamos trabajando con artistas de diferentes géneros, que no solamente hacen rock. Sinceramente, las nuevas versiones están muy interesantes y nos gusta mucho escuchar nuestras canciones en las voces de otros músicos.

3 sencillos ha lanzado Superlitio que hacen parte de su nuevo álbum: Texas, El aguante y Veneno.

