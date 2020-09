Envió un fuerte mensaje que fue aplaudido. Carolina Cruz respondió furiosa a seguidora que la criticó por su forma de vestir.

A sus 41 años, Carolina continúa siendo una de las modelos más reconocidas del país, dejando boquiabierto a más de uno con sus fotos.

La presentadora suele mostrar parte de su vida y trabajo por sus redes sociales. Medios en los que suma un gran número de seguidores.

Y aunque Cruz es querida por muchos, también están los que le lanzan fuertes comentario.

Así lo dejó saber por medio de las historias de Instagram, luego de responder a una mujer que la criticaba por su forma de vestir.

Según comentó, una internauta la cuestionó por su forma recatada de vestir, por lo que no dudó en responderle.

"A mí no me gusta compararme con nadie… y también soy super sencilla, soy de jean, pantalón suelto, no soy mostrona", comentó la modelo.

Las palabras que expresó han sido aplaudidas por varios usuarios.

