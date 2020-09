"La música nos está ayudando a mantener nuestra salud mental": Anitta

Durante este año no hemos parado de escuchar música teniendo como protagonista a la voz de Anitta, ya sea en canciones propias o colaboraciones. Uno de esos temas es Tócame…

Tócame me parece que representa muy bien a ese reguetón clásico que escuchábamos hace unos años. Además, cuenta con dos colaboraciones con duros del género como lo son Arcángel y De La Ghetto. Y lo que queríamos hacer realmente era llevar un poco de diversión a la gente que está en casa pasando por este momento. Al crearla queríamos que la escucharan y se levantaran de inmediato a bailar. Personalmente siento que el entretenimiento es lo que está ayudándonos a todos a mantener nuestra salud mental, y bueno, yo estoy ayudando con mi música.

¿Por qué decidió sumar a Arcángel y De La Ghetto en Tócame?

Yo ya conocía a De La Ghetto. La verdad es que además de quererlo como persona, también soy una fanática de su música. A Arcángel no lo conocía, pero sí había escuchado hablar de él porque tenemos muchos amigos en común. Entonces, la disquera me aconsejó llamarlo para hacer la colaboración y me quedó sonando la idea, así que lo hice y aceptó. La verdad es que no nos conocemos en persona, pero nos hemos tomado cariño con nuestras conversaciones por Zoom.

Cuando alguien ve el video de esta canción bien podría pensar que tiene una gran producción detrás, pero la verdad es otra…

Creo que la gente se ha identificado mucho con el video porque refleja la realidad de lo que estamos viviendo en la pandemia. Y para serte sincera, la verdad es que filmamos desde las casas y nos ayudamos mucho de los drones. Entonces, por ejemplo, un hombre manejó un dron y me grabó en la ventana mientras hacía mi performance. Y después de eso, voló hacia la parte trasera de mi casa y me grabó en la piscina.

Con Arcángel y De La Ghetto lo que hicimos fue filmarlos teniendo un fondo blanco. Entonces, ya en la edición reflejamos sus figuras en edificios, y más. La verdad creo que encontramos la fórmula perfecta para grabar sin que nadie estuviera cerca. Eso fue todo. Aunque claro, es simple, pero requirió trabajo.

"Creo que todos los artistas nos demoramos un poco, pero encontramos la fórmula para seguir haciendo música durante la pandemia", Anitta.

En cuanto a la producción de esta canción, ¿cómo lograron unir las tres voces?

Yo ya había grabado mi parte durante la cuarentena. Sin embargo, los chicos sí tuvieron que grabar en plena pandemia, y si no estoy mal, lo hicieron desde sus casas. Y bueno, al final un experto se dedicó a unirlas, retocarlas y lograr este resultado.

Ahora bien, ¿cómo ha hecho para crear música durante la cuarentena?

Yo sé que hay varios artistas que no tienen esta facilidad, pero la verdad es que yo tengo un pequeño estudio en mi casa, y ahí grabo. Entonces, cuando alguien me pide una voz, ya sea para mi propia música o para una colaboración, lo que hago es bajar las escaleras, entrar a mi estudio y listo.

Esta canción es un adelanto de su nuevo disco que cuenta con la producción de Ryan Tedder, que además de OneRepublic, es muy reconocido por su trabajo a la hora de darle forma a la música de otros artistas…

El sello de Ryan se siente en artistas como Beyoncé y Adele, y claro, te genera mucho respeto cuando comienzas a trabajar con él. Pero lo cierto es que es una persona extremadamente humilde y abierta a escuchar a los artistas y entender su esencia, gustos y cultura. Además, la tiene muy clara a la hora de unir el estilo del músico con las nuevas tendencias. Por eso, es capaz de crear tantos éxitos.

Y hablando del disco que se viene, quiero contarles que lo grabamos antes de que el mundo entrara en crisis. Lo que estamos esperando es que mejore un poco la situación para darle un buen lanzamiento a este álbum.

21 millones de reproducciones tiene el video de Tócame en YouTube.

