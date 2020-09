Se puede ver a Pipe en los brazos de otra chica. Foto que subió Jessi Uribe de Pibe Bueno con otra mujer, enojó a Luisa Fernanda W.

El cantante de música popular Jessi Uribe quiso hacerle una broma a su amigo Pipe Bueno en redes sociales, pero, al parecer, terminó enojando a Luisa.

Todo por una imagen que Jessi subió de Bueno, en la que se le puede ver junto a otra mujer. Al parecer, fue captada en un set de grabación de un video musical o se trataría de un montaje.

No se sabe si por broma, pero la publicación causó enojo en la instagrammer. Luisa Fernanda no dudó en comentar la foto con emojis de rabia, demostrando que no fue de su gusto.

Además, por medio de las historias de su cuenta de Instagram Fernanda W ha subido varios videos en los que le reclama a su novio por la imagen.

Lo cierto en el tema es que es un juego que los dos cantantes han mantenido en sus redes sociales, pues Pipe también subió una foto de Jessi en la que se le puede ver con otra mujer.

