Actriz de RCN no escondió su enojo por salida del aire de 'Hasta que la plata nos separe'

View this post on Instagram

Para los que me preguntan, Qué pasó? … Solo puedo decirles que no olviden que el negocio de la tele es como un juego de ajedrez, y las producciones 🎬 son las fichas 😉. Aquí les dejo unos buenos recuerdos (desliza) 💕 #hastaquelaplatanossepare #hqlpns #lapajarita #vickyparra .