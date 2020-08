Muchos aspectos no se conocen de su vida, como por ejemplo, el drama que vivió Érika Zapata antes de llegar a Noticias Caracol.

Desde su llegada a Noticias Caracol la periodista se ha robado el show por su personalidad y talento.

Sin embargo, también ha sido atacada por varios, que hasta la han catalogado de "ordinaria".

En medio de un live con Juan Diego Alvira en Instagram, Érika confesó que hasta la despidieron de varios trabajos y medios porque a sus jefes no les gustaba su acento, y muchos menos, su forma para presentar.

Tanto así que, después de que la despidieron de un medio, estuvo un tiempo largo sin trabajo. Y es que nadie la quería contratar.

"En los jefes no gustaba mucho. Y me sacaron Juan Diego, y duré un año desempleada, nadie me quería recibir. Ningún medio me recibía por el acento. Mi reel pues es lo que vos ves. Mi reel de presentación eran notas así de locas".

Las confesiones de Érika las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 44:

