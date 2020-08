Vecinos de la cantante Ana del Castillo le cortaron la energía por alboroto en su casa

View this post on Instagram

¡Se formó la de Troya!🤣 Al parecer los vecinos de Ana del Castillo no se la aguantan, pues optaron por bajarle los tacos de la luz debido a sus constantes parrandas vallenatas 😱 La artista se encontraba transmitiendo En Vivo cuando sucedió lo ocurrido. Sin embargo, no se dejó y los insultó😅 Etiqueta a la Ana de tu vida 👇🏼 . #anadelcastillo #anadelcastilloj #anadelcastillofans #valledupar #colombia