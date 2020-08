Actor sufrió grave accidente de tránsito en el centro de Bogotá.

View this post on Instagram

Señores, este programa empezó con toda. . A nuestras manos llegó un video escándalo, gracias a Gon el Fisgón, en él se ve al actor jaissonjeack, luego de tener un accidente automovilístico. . Luego de escuchar lo que dice en el video y de ver que no se quería bajar del carro, quedan preguntas al aire. . ¿Cómo sucedió?, ¿iba en estado de alicoramiento?, ¿qué pasó con la Policía? . ¿Qué creen ustedes? . . . . . . #JeissonJeack #LaRed #CaracolTv