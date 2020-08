A pesar de su exitosa carrera, la exreina desapareció y esta es la verdadera razón por la que Taliana Vargas se alejó de la televisión.

Taliana es una de las famosas favoritas de los colombianos.

Y ahora que ha vuelto a aparecer en la pantalla chica, en Rafael Orozco, muchos han querido saber qué ha pasado con ella.

Y es que, desde hace varios años no la vemos en novelas. ¿Qué pasó?

Fue la misma Taliana quien hace un tiempo acabó con la dudas por medio de una publicación en su Instagram.

“Cuando me preguntan por qué no he vuelto actuar, acá la respuesta: foto 2018- 2019-2020, prometo este año parar”, escribió junto a una serie de imágenes en las que se ve embarazada.

Así dejó claro que decidió parar para poder criar a sus hijos.

Cabe mencionar que la exreina tiene dos pequeños: Alicia y Antonio.

Y el niño nació hace pocos días. Así que por ahora, no la veremos actuando.

La verdadera razón por la que Taliana Vargas se alejó de la televisión

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí