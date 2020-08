'Caravana': la nueva propuesta de auto-conciertos en Bogotá

View this post on Instagram

¡Digan hola a Caravana! La unión de @paramopresenta , @ocesacolombia y @livenationlatam que trae de regreso la música en vivo en el parque Salitre Mágico con una serie de autoconciertos para celebrar la vida. 🙌🚗🙌 ¡Abrochen sus cinturones que se vienen los anuncios!