"Venimos con una estética bien ochentera": Diamante Eléctrico

Juan Galeano: La verdad es que queríamos hacer una canción que tuviera ese espíritu. En el pasado siempre habíamos sido más oscuros, hablando del dolor, pero especialmente hoy en día no es momento para eso. La realidad es lo suficientemente jodida como para seguir sumándole canciones tristes, y pues nos decidimos a hacer este tema sobre el anhelo, sobre esa promesa de amor futuro y por eso dice: "La puerta está abierta cuando quieras llegar". Y además del amor, lo que también queríamos era abrir la puerta para que entraran las buenas vibras, la tolerancia y las cosas lindas de la vida.

Hablando en específico sobre la letra de la canción, en ella se siente un cambio respecto a lo que venían haciendo hace unos años…

Juan: Nunca habíamos sido tan literales con Diamante Eléctrico, siempre habíamos dejado el universo abierto para que la gente lo interpretara a su manera, pero hoy en día nuestra postura frente a las cosas es más puntual, y eso es lo que van a seguir viendo en los adelantos, antes del siguiente disco.

Y ahora bien, con el ritmo también se siente otro cambio de la banda…

Daniel Álvarez: Desde los últimos años nos hemos estado lanzado hacia sonidos como el funk, hacia el baile. Desde Buitres empezamos a experimentarlo, pero ya en este disco nos fuimos de lleno, y por eso viene con una estética bien ochentera, con muchos synthes. Por ejemplo, este sencillo viene sin batería, ni bajo, pero sí tiene un beat especial, y justamente lo que queremos es volver a esos sonidos de los teclados análogos de los setenta y los ochenta.

"Creo que es justo y necesario sacarnos de nuestra zona de confort para sacar a los fanáticos del típico cuadro del Diamante", Juan Galeano.

La canción es profunda hablando del amor, y su complemento perfecto es el video, pues es bello, pero al mismo tiempo, bastante gracioso. Y es que bien pudiera ser el videoclip de un artista de música popular, pero no, es del Diamante…

Juan: Siempre que íbamos a algunas ciudades a tocar veíamos Radiola TV, que si no lo saben, es un canal que solo pasa música popular, y cuando veíamos la estética de los videos nos parecía genialísima. Dani le hizo la cacería a Didier Marín, que es uno de los directores más emblemáticos de ese género, y que ha trabajado con artistas como El Charrito Negro y Jhonny Rivera, y creó un video realmente maravilloso.

¿Luego de haber probado este video se quedaron con ganas de hacer más contenido visual así, seguir saliendo del típico cuadro?

Daniel: Juan y yo queremos mostrar lo que somos dentro de la banda. ¿Y qué quiero decir? Siempre hemos sido pensados como los del rock y las chaquetas de cuero. Y claro, somos eso, pero al mismo tiempo somos mucho más. Por ejemplo, somos los de los chistes bobos, los que se ríen por pendejadas. Así que nuestro objetivo es humanizar más la banda, y lo estamos haciendo con esos contrastes como el de Cuando quieras llegar, que es sería y linda, pero tiene un video para morirse de risa.

Y si bien los próximos videos no tendrán la misma onda en particular, sí queremos mantener una conversación fresca y no volver a cerrar la puerta.

Juan: Y me parece muy chimba sacar a la gente del contexto habitual, porque eso lo hacen los grandes artistas, y cada uno a su manera: con humor, política, etc. Creo que es justo y necesario sacarnos de nuestra zona de confort para sacar a los fanáticos del típico cuadro del Diamante.

Los chicos sí lloran, su nuevo lanzamiento

Hace algunas horas la banda lanzó su nueva canción, Los chicos sí lloran, que tiene la estética funk y retro de la cual nos habló de la banda. Un tema que seguramente hará parte de su nuevo álbum. "Hay algo chévere que pasó con el disco y es que siempre hemos grabado todo juntos, pero ahora, por la pandemia, nos ha tocado hacerlo en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, el baterista está en Nueva York, el coproductor está en Los Ángeles, yo estoy en Ciudad de México y Daniel se encuentra en Bogotá. Entonces este disco tiene la energía de cada ciudad", contó Juan Galeano.

