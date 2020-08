Le dan palo a famoso cantante por horrible comentario en foto de Daniella Álvarez  

View this post on Instagram

La noche del viernes 21 de agosto se creó gran polémica en las redes sociales luego de que el cantante venezolano René Velazco decidiera dar a conocer su pensamiento sobre la fotografía que la ex Miss colombiana, Daniella Álvarez, realizó para la portada de la revista Aló. En dicha imagen ella posa con poca ropa como muestra de aceptación y sensualidad con su cuerpo luego de que fuera operada hace algunos meses y su pierna izquierda tuviera que ser amputada. A esta imagen, René Velazco mencionó que a Daniela Álvarez “más de uno la pone en 3”, haciendo una referencia sexual al mismo tiempo que jugaba con la idea de que a la modelo le faltara una pierna. Ante las críticas que recibió por el comentario, el intérprete decidió pronunciarse al respecto y pedir disculpas a todos por su “desafortunado” comentario. Información: @800noticias ¡Somos Circuito Click, mucho más que radio! #CircuitoClickFM #ClickFM #FM #Guarico #ValleDeLaPascua #Venezuela #Espectaculos #Noticias #vlp #ReneVelazco #DanielaAlvarez